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Ahmet Hakan'dan dikkat çeken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan izlenimleri

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan izlenimleri

Ahmet Hakan, kamuoyu önünde ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştiren Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında ilk izlenimlerini aktardı. Hakan, "Bir acemilik, bir şaşkınlık, bir dağınıklık yok. Tam tersine güven tesisi çabası var, “Vaziyete hâkimiz” mesajı var." dedi.

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TCMB yeni başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporunun sunumu için ilk kez kameraların karşısına geçti.

Enflasyon tahmininin yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e çıkarılması ekonomistler tarafından gerçekçi bulundu. Enflasyon raporuyla ilgili genel olarak "inandırıcı" ve "şeffaf" yorumları yapıldı.

"Uçmuyor uçurmuyor"

Nasıl bir konuşma yapacağı merak edilen Erkan'ın performansıyla ilgili Ahmet Hakan, ilk izlenimlerini bugünkü yazısında böyle paylaştı:

"Konuşması anlaşılır, meramını şahane anlatıyor.

- Kıyafeti, tam bir Merkez Bankası Başkanı kıyafeti. Kıyafetini tamamlayan ay yıldızlı broştan millilik ve yerlilik mesajı yükseliyor.

- Zekice ataklarla tartışmalı konulardan uzaklaşmayı gayet iyi başarıyor. Bakınız: Erdoğan’ın ekonomi yaklaşımlarıyla ilgili soruya verdiği cevap.

- Ayakları yere basan, gerçekçi yorumlar yapıyor. Uçmuyor. Uçurmuyor.

- Şeffaflık en temel ilkesi. En fazla vurgusu şeffaflığa.

- Ekonomi gazetecilerinin karşısına geçip “Buyurun arkadaşlar, istediğiniz soruyu sorun” diyebilmesi ve her soruya cevap vermeye çalışması etkileyici.

- İtimat telkin ediyor ve edecek gibi.

- Diyalog kurma becerisi mükemmel.

- Konulara hâkimiyeti göz dolduruyor.

- Vatandaşın yaşadığı pahalılık ve zamlarla ilgili soruya verdiği yanıttan, yaşanan sıkıntılara asla kayıtsız kalmadığı ve tüm çabanın bu sorunun çözümü için olduğu sonucu çıkıyor.

- Bir acemilik, bir şaşkınlık, bir dağınıklık yok. Tam tersine güven tesisi çabası var, “Vaziyete hâkimiz” mesajı var.

- Kamu huzuruna ilk çıkış için bir not verecek olursam “100 üzerinden 90” derim. 10 puanı neden kırdığımı bilahare anlatırım.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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