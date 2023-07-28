BIST 6.927
DOLAR 26,95
EURO 29,55
ALTIN 1.692,42
HABER /  DÜNYA

ABD'de fırtına nedeniyle 730'dan fazla uçuş iptal edildi

ABD'de fırtına nedeniyle 730'dan fazla uçuş iptal edildi

ABD'de hava yolu şirketleri olumsuz hava koşulları nedeniyle dün 730'dan fazla uçuşu iptal etti.

Abone ol

ABC News'in haberine göre, ABD Federal Havacılık Dairesi, kuzeydoğu eyaletlerinde ve Atlanta, Denver ve Florida'daki havalimanlarında uçuş güzergahlarının yeniden belirleneceği uyarısı yaptı.

Hava yolu şirketleri olumsuz hava koşulları nedeniyle dün 730'dan fazla uçuşu iptal etti.

New York City'deki John F. Kennedy ve Newark Liberty Uluslararası Havalimanı ile LaGuardia Havalimanı uçuş iptallerinden en çok etkilenen havalimanları olurken, John F. Kennedy Havalimanı'ndaki gecikmeler 3 saati aştı.

Uçuş iptalleri, dün öğleden sonra ve akşam için New England'dan New York eyaletinin üst kesimleri ile New York City, Philadelphia ve Washington DC yönünde gök gürültülü fırtına uyarısının ardından geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybetti!
Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybetti!
İzmir'de bir evde 154 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!
İzmir'de bir evde 154 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!
Sıcaklar en çok KOAH ve astımlıları etkiliyor!
Sıcaklar en çok KOAH ve astımlıları etkiliyor!
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak!
KPSS Alan Bilgisi sınavları hafta sonu yapılacak!
Ödemeyen aracını satamayacak, trafikten çekemeyecek! Ek MTV'nin esasları Resmi Gazete'de
Ödemeyen aracını satamayacak, trafikten çekemeyecek! Ek MTV'nin esasları Resmi Gazete'de
Çocuğa cinsel istismar suçundan aranıyordu! Bakın nerede yakalandı
Çocuğa cinsel istismar suçundan aranıyordu! Bakın nerede yakalandı
TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç hayatını kaybetti! Bakan Yılmaz Tunç'tan taziye mesajı
TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç hayatını kaybetti! Bakan Yılmaz Tunç'tan taziye mesajı
Ahmet Hakan'dan dikkat çeken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan izlenimleri
Ahmet Hakan'dan dikkat çeken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan izlenimleri
Günlerdir yanıyor! Kemer'deki orman yangınında son durum
Günlerdir yanıyor! Kemer'deki orman yangınında son durum
Okuduğu kitaptan etkilenen adam yürüyerek Türkiye turuna çıktı: 21 gün sürdü
Okuduğu kitaptan etkilenen adam yürüyerek Türkiye turuna çıktı: 21 gün sürdü
Singapur'da 20 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edildi
Singapur'da 20 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edildi
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu’na sürpriz Murat Kelkitlioğlu paylaştı: Aldığım bilgiye göre
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu’na sürpriz Murat Kelkitlioğlu paylaştı: Aldığım bilgiye göre