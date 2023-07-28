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Sinop'ta kuvvetli rüzgar! Gemiler limana sığındı!

Sinop'ta kuvvetli rüzgar! Gemiler limana sığındı!

Sinop'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle gemiler şehrin doğal limanına sığındı.

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Kentte saatteki hızı 50-70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken gemiler, kentin doğal limanına demirleyerek beklemeye başladı.

Gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından seyrine devam edecek. Gemilerin bekleme süresince tüm ihtiyaçları, talep edilmesi halinde Sinop Liman Başkanlığınca karşılanıyor.

Sinop Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, 3 gündür süren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşama doğru azalması bekleniyor.

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