Soner Yalçın hiç kimseden çekmedi CHP liderlerinden çektiği kadar! Hadi Özışık anlattı

Kılıçdaroğlu'nun bazı gazeteciler için söylediği öne sürülen "Kimlerin nereden maaş aldığını biliyorum" sözlerini haber yapan ODA TV ve Soner Yalçın'ı Kılıçdaroğlu, hedef gösterdi. Yalçın'a yönelik ağır suçlamalar ilk değildi. Hadi Özışık, Youtube kanalında anlattı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti meclisi toplantısında kendisini eleştiren bazı gazeteciler için söylediği öne sürülen "Kimlerin nereden maaş aldığını biliyorum" açıklaması gündem oldu.

ODA TV, bu açıklamadan yola çıkarak "CHP'den para alan gazeteciler kimler?" haberini yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Odatv'nin CHP'den para alan gazeteciler haberine yanıt vererek, "Odatv’nin geliri nereden onu sorun? Odatv’den Barışlar niye ayrıldı? Müyesser Yıldız niye ayrıldı? Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv’yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum" dedi.

Soner Yalçın ile CHP lideri arasındaki kavgayı İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında değerlendirdi.

Özışık, Yalçın'ın eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile olan FETÖ kumpasıyla ilgili tartışmasını anlattı. Yalçın'ı aradığını söyleyen Özışık, Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu'nun ODA TV'nin neden ayrıldığına ilişkin Yalçın'ın açıklamalarını paylaştı.

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