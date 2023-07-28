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Ev sahibi, kiracısı evden çıkmadığı için evlenemiyor!

Ev sahibi, kiracısı evden çıkmadığı için evlenemiyor!

ADANA'da bir kişi, evini kiraladığı kiracısı evden çıkmadığı için evlenemiyor. Genç adam, "Ben evleneceğim, evimde oturacağım ama kiracım evden çıkmadı" dedi.

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29 yaşındaki Ebubekir Dündar, 4 sene önce merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde bir apartman dairesi satın aldı. Ancak genç adam borçları olması nedeniyle daireyi 2 sene önce 3 çocuk annesi T.S.’ye kiraya verdi. İlk sene kiracısıyla sözleşme yapan Dündar, geçen sene ise sözleşme yapmadan 12 bin TL karşılığında evini kiraya verdi. Ancak Dündar, geçen Mayıs ayında kiracısına, "Ben evleneceğim. Haziran ayında süreniz doluyor, evden çıkmanız lazım" dedi.

"Ev bulamadım, evden çıkamam"

Kiracı T.S., Haziran ayında evden çıkacağını söyledi. Haziran ayında ise genç kadın bu sefer, "Benim yasal hakkım var. Evden beni çıkartamazsınız. Ben ev bulamadım. Kiralar çok yüksek" diyerek evden çıkmadı. Bunun üzerine ev sahibi ve kiracı arasında tartışma yaşandı.

Yaşananları anlatan Ebubekir Dündar, "Burası benim evim ancak kiracım evden çıkmıyor. Ben evleneceğim, hazırlık yapacağım ama evime geçemiyorum. Borcum vardı diye evimi kiraladım. Geçen sene de sözleşme yapmadım. Evden çıkmasını istiyorum ama çıkmıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Kiralar evet artmış ben de evim varken kirada oturmak istemiyorum" dedi.

Kiracısı tarafından tehdit edildiğini söyleyen Dündar, "Ben aradığımda beni tehdit etmeye başladı. Başka kişiler de beni arayıp, ‘siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz? Mersin'den geleceğim size göstereceğim’ diyor. Bu konuda bir çözüm bekliyorum" diye konuştu.

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