Erdoğan'a ömrünü vermişti! AK Parti'de istenmeyen kadın oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Rabbim, lütfen benim ömrümü ona ver" diyen AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, zamlara ve hayat pahalılığına "Artık sabrımız bitti" diyerek tepki gösterince AK Parti İl Başkanlığı'nın talebiyle görevinden istifa etti. Hadi Özışık, CHP'ye yakın medyanın Çınar olayıyla ilgili "yandaşlar döndü" yorumlarına cevap verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programda, “Rabbim, lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annemin ak sütü gibi helal olsun cumhurbaşkanım" şeklindeki sözleri ile hafızalarda yer edinen ve bir meclis toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a bir şişe su fırlatmasıyla güdeme gelen AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, zamlara ve hayat pahalılığına karşı "sabrımız bitti öfkemiz büyüdü" şeklinde tepki göstermesi üzerinden partisinde hedef oldu.

AK Parti İl Başkanlığı'nın istifa talebi sonrası Çınar, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti'de istenmeyen kadın ilan edilen Çınar ile ilgili tartışmaları İnterhethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında değerlendirdi.

"Önce kendi mahallenizin pisliğini temizleyin"

Çınar'ın karşı mahalleden gördüğü linç bir yana kendi mahallesinden de anlaşılması güç bir muameleye maruz kaldığını belirten Özışık, "Dünya malı için biz davamızdan dönmeyiz ama milletin hali içler acısı ise biz onu gündeme getirdiğimizde kendimizi hain görmüyoruz. Daha iyi hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. Bunu anlamayan bazı kafalar "yandaşlar döndü" diyor. Siz kendi halinize yanın. Muhalefetin yalan pompalayanları önce kendi pisliklerini temizlesinler sonra bizimle uğraşsınlar. Ulan aranızda "bir tane temiz adam olmadığını" söyleyen bir lideriniz var. Önce kendi mahallenizin pisliğini bir temizleyin. Müslüman mahallesinde tefecilik yapmayın. " dedi.

HADİ ÖZIŞIK'IN PROGRAMININ TAMAMI