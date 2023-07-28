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Hafta sonu bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hafta sonu bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

KOCAELİ'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle hafta sonu Kovanağzı, Kerpe ve Miço Koyu plajları dışında denize girilmesine izin verilmeyecek.

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 29 ve 30 Temmuz'da ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olması bekleniyor.

Bu nedenle söz konusu tarihlerde Kovanağzı, Kerpe ve Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşların izin verilen plajlar dışında denize girmemeleri istendi.

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