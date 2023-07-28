Adıyaman Çelikhan'da yapımı tamamlanan 534 konteynerde yaşam başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, AFAD ekiplerince yapımı tamamlanan 534 konteyner afetzedelere teslim edildi.

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Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi yakınlarında 40 dönümlük alan üzerine 9 idari, 12 işyeri ve 513 yaşam olmak üzere 534 konteyner kurularak 1499 depremzede vatandaş yerleştirildi.

İçerisinde vatandaşların kullanımı için mutfak, banyo, lavabo mutfak aletleri ve klima gibi ürünler de bulunuyor.

Depremde evi ağır hasar alan Mahmut Uzan ise konteyner kette ailesiyle birlikte yaşam sürdüğünü söyledi.

Uzan, yapılan çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Konteyner kentte yerleştiğimizden bu yana gerek kaymakamımıza gerekse belediye başkanımız olsun hepsi bizimle ilgileniyor. Hava sıcaklığı nedeniyle konteynerimizde klima var ve eksik bir malzememiz yok. Sağ olsunlar hepsi bizimle ilgileniyor." dedi.