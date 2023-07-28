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CHP'de sızdırılan zoom toplantısına katılan Özgür Özel: Vefalı bir tutuma ihtiyaç var

CHP'de sızdırılan zoom toplantısına katılan Özgür Özel: Vefalı bir tutuma ihtiyaç var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' toplantısına katılan isimlerden biri olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni açıklamasında 'vefa' vurgusu yaptı.

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28 Mayıs'ta alınan tarihi seçim yenilgisinin ardından CHP'den başlayan tartışmalar devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sosyal medyadan yaptığı açık çağrıda genel başkanın değişmesi gerektiği söylemini yineledi.

Özel'den vefa vurgusu

Partide krize neden olan İmamoğlu'nun gizli 'zoom' toplantısına katılan isimlerden CHP Grup Başkanı Özgür Özel 'değişim' çağrısının aksine yeni bir açıklama yaptı.

"Partiyi yıpratacak dil kullanılmaması gerekiyor"

CHP'ye yakın gazetelerden Cumhuriyet'e konuşan Özel “Özenli bir dile ve vefalı bir tutuma ihtiyaç var” dedi. Özel, şunları söyledi:

"Bu kadar önemli bir seçimin ardından bu tartışmaların olması gayet normal. Kamuoyu önünde partiyi yıpratacak dil kullanılmaması gerekiyor. Her zaman buna dikkat ettim bundan sonra da buna hep birlikte dikkat edeceğiz. Sosyal demokrat sol bir partide müzakeresizlik kültürü olmaz. Konuşmak, görüşmek ve müzakere etmek gerekiyor."

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