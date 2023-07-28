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Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı!

Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı!

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi, eski Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Arşimet cezaevine gönderildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Göçmen şubelerindeki işlemleri tamamlanan Arşimet adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Şubesi ekipleri istihbarat kapsamında Yunanistan'ın sınırında Karaağaç Mahallesi'nde kaçma hazırlığındaki bir kadını yakalamış, yapılan incelemede zanlının terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan istinafta dosyası bulunan, 2016 yılında İstanbul Fatih Vezneciler patlamasında saldırıyı düzenleyen terör örgütü PKK mensubunun cenazesine katılan, geçmişte Kayapınar Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Arşimet olduğu tespit edilmişti.

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