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Sıcak havalarda çay ve kahve tüketimine dikkat!

Sıcak havalarda çay ve kahve tüketimine dikkat!

TOKAT Devlet Hastanesi Diyetisyeni Esra Koçak, "Vücuttan su atımını arttıran çay kahve azaltılmalı, şekerli gazlı içecekler yerine su, doğal maden suyu ve ayran gibi içecekler tüketilmelidir" dedi.

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Yaz aylarında fazla tüketilen meyve ve gazlı içeceklerin kilo alımına sebebiyet verdiğini belirten Diyetisyen Esra Koçak, vücudun aşırı susuz kalması durumunda şiddetli yorgunluğun oluşabileceğini de kaydetti.

Sıcak havaların etkili olduğu günlerde yoğurt ve cacık gibi soğuk tüketilen besinlere yönelinmesi gerektiğini belirten Koçak, çay ve kahvenin sıcak havalarda tüketimine ise dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Vücuttan su atımını arttıran çay kahve azaltılmalı, şekerli gazlı içecekler yerine su, doğal maden suyu ve ayran gibi içecekler tüketilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Vücuttan su atımını arttıran çay, kahve azaltılmalı"

Çay ve kahve gibi vücuttan su atımını artıran besinlerden uzak durulması gerektiğini belirten Koçak, "Yazın sıcak havalar, tatil ve rahatlama derken beslenme düzenimiz bozulabiliyor. Sıcak havalarda tüketilen gazlı içecekler, uzun gecelerde davetlerde yapılan yemek kaçamakları ve çok fazla tüketilen meyveler kilo alımına neden olabiliyor. Artan sıcaklıkla beraber vücudun susuz kalması, mineral kaybı ve şiddetli yorgunluğa sebep olabilir. Yaz sıcaklarında sağlıklı kalmak için ne yapmalıyız; en temel olay yeterli sıvı alımıdır. Kilogram başına 30 mililitre olacak şekilde sıvı alımına dikkat edilmelidir. Vücuttan su atımını arttıran çay kahve azaltılmalı, şekerli gazlı içecekler yerine su, doğal maden suyu ve ayran gibi içecekler tüketilmelidir. Sindirimi yoran yağlı, baharatlı, tuzlu gıdalardan uzak durulmalıdır.

Akşam öğünleri çok geç saate bırakılmamalı ve kolay sindirilebilen besinler tercih edilmelidir. Zeytinyağlı sebzeler, soğuk çorbalar, yoğurt ve cacık gibi serinleten besinler tercih edilmelidir. En önemli şeylerden biri de yaz aylarında oluşan gıda zehirlenmeleri. Buna çok dikkat edilmelidir. Dışarıda açıkta satılan gıdalardan uzak durulmalı, çabuk bozulma potansiyeli olan et, tavuk ve balık gibi yiyecekler açıkta bırakılmamalıdır. Besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanması aşamalarında mutlaka hijyene dikkat edilmelidir" şeklinde konuştu.

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