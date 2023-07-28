BIST 6.967
DOLAR 26,95
EURO 29,60
ALTIN 1.691,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da sahte engelli raporlarıyla dolandırıcılık operasyonunda 9 gözaltı!

Bursa'da sahte engelli raporlarıyla dolandırıcılık operasyonunda 9 gözaltı!

BURSA'da, sahte engelli raporlarıyla dolandırıcılık yaptıkları ve devleti zarar uğrattıkları iddia edilen 9 zanlı gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlam ya da engelli oranı düşük kişilerin usulsüz şekilde yüksek oranlı engelli raporu aldıkları ihbarı üzerine "nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet" suçlarını işleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 şüphelinin sahte engelli raporu çıkarılmasını sağlayarak malulen emeklilik, araç alımında ÖTV muafiyeti, ücretsiz ulaşım kartı ve evde bakım ücreti gibi engellilere tanınan haklardan yararlanıp kamu zararına neden oldukları, ayrıca rapor alma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

Zanlıların sahte engelli raporu temini için hastanelerden randevu aldıkları, tahlil ve doktor muayenelerine girmeden önce bu kişilerin şüpheliler tarafından yönlendirilerek sahte raporlar alındığı, eski sağlık kurullarında düşük çıkan engelli raporlarının şüpheli şahıslarca usulsüz işlemlerle yükseltilerek malulen emekli edildikleri belirlendi.

Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda zanlılar C.K. (48), H.Y. (42), Ş.Ö. (38), F.V. (39), Y.Ş. (47), A.O. (48), H.T.Y. (44), A.O.Y. (44) ve H.M. (59) yakalandı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise birçok doktora ait sahte kaşe, çok sayıda muayene evrakı, başka kişilere ait sağlık kurulu raporları ile sahte belgeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF den EURO 2032 için adaylık açıklaması
TFF den EURO 2032 için adaylık açıklaması
İstanbul'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgeye gönderildi
İstanbul'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgeye gönderildi
Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı!
Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı!
Bir şehirde daha ekmeğe zam geldi: Yeni fiyat yarından itibaren geçerli
Bir şehirde daha ekmeğe zam geldi: Yeni fiyat yarından itibaren geçerli
Yeni bir hayat için 7 yıl önce İsveç'e gitti Kur'an saldırıları protesto için ülkesine geri döndü
Yeni bir hayat için 7 yıl önce İsveç'e gitti Kur'an saldırıları protesto için ülkesine geri döndü
SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! Zam farkları ödeniyor
SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! Zam farkları ödeniyor
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı eğitim bursu programı başlıyor!
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı eğitim bursu programı başlıyor!
Sıcak havalarda çay ve kahve tüketimine dikkat!
Sıcak havalarda çay ve kahve tüketimine dikkat!
Erick McCollum, Pınar Karşıyaka’da emekli olmak istiyor
Erick McCollum, Pınar Karşıyaka’da emekli olmak istiyor
Boccia branşı, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonuna bağlandı
Boccia branşı, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonuna bağlandı
Gaziantep'te 8 kilo 550 gram skunk yakalandı!
Gaziantep'te 8 kilo 550 gram skunk yakalandı!
UEFA'dan flaş karar! Juventus, Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi
UEFA'dan flaş karar! Juventus, Avrupa Konferans Ligi'nden men edildi