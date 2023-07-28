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Borçlarını yapılandıranlara SGK’dan taksit uyarısı!

Borçlarını yapılandıranlara SGK’dan taksit uyarısı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, borçlarını yapılandıran ve taksit yapan işverenlerin bir ve ikinci taksitlerini 31 Temmuz tarihine kadar yatırmaları gerektiğini belirtti.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, “7440 Sayılı Kanun çerçevesinde borçlarını yapılandıran ve taksit yapan işverenlerin, bir ve ikinci taksitlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor. Her iki taksitin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödenmemesi halinde, yapılandırma bozulacak ve terkin edilen gecikme zammı ve faizi borca ilave edilecektir. Ayrıca 7440 Sayılı Yapılandırma Kanununa göre, borçlarını yapılandıran ve peşini seçen işverenlerin de yapılandırılan borcun tamamını 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemesi gerekiyor” dedi.

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