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Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 10 şüpheli yakalandı!

Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 10 şüpheli yakalandı!

Deprem bölgesi Hatay'ın Antakya ilçesinde ikametlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 10 kişi, polisin çalışmasıyla suçüstü yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında evlere girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 10 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların araçlarında yapılan aramada 1 adet tabanca ve çalınan bazı eşyalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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