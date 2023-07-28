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Galatasaray açıkladı: RAMS Park'ta imza töreni ve taraftara açık antrenman

Galatasaray açıkladı: RAMS Park'ta imza töreni ve taraftara açık antrenman

Galatasaray, 30 Temmuz Pazar günü Rams Park'ta yeni transferleri için imza töreni düzenleyecek. Törenin ardından Sarı-kırmızılı ekip taraftara açık antrenman gerçekleştirecek.

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Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Angelino'yu kadrosuna katan Galatasaray yeni oyuncuları için imza töreni düzenleyecek.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre pazar günü RAMS Park'ta önce yeni oyuncular için imza töreni düzenlenecek, ardından Zalgiris maçı için antrenman yapılacak.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından Futbol A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız! Detaylar yakında..." ifadeleri yer aldı.

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