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Cam balkon takacaktı! Enes'ten çok acı haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cam balkon takacaktı! Enes'ten çok acı haber

 BURSA’da sitenin 7. kattaki dairesine cam balkon takarken dengesini kaybeden 27 yaşındaki Enes, aşağı düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Bir siteye cam balkon takmak için gelen Enes K. ekip arkadaşıyla 8 katlı binanın 7. katına çıktı.

Burada takacakları cam balkon için balkon duvarına çıkan 27 yaşındaki genç, bir anda dengesini kaybetti ve ticari aracın üzerine düştü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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