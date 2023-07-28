Cam balkon takacaktı! Enes'ten çok acı haber

BURSA’da sitenin 7. kattaki dairesine cam balkon takarken dengesini kaybeden 27 yaşındaki Enes, aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Bir siteye cam balkon takmak için gelen Enes K. ekip arkadaşıyla 8 katlı binanın 7. katına çıktı.

Burada takacakları cam balkon için balkon duvarına çıkan 27 yaşındaki genç, bir anda dengesini kaybetti ve ticari aracın üzerine düştü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.