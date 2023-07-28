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Çorum'da eve giren yılan paniğe neden oldu!

Çorum'da eve giren yılan paniğe neden oldu!

ÇORUM'un SUNGURLU ilçesinde, bir eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

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Hacettepe Mahallesi’nde evine giren yılanı fark eden vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakalamak için çalışma yaptı. Evin bahçesini arayan ekipler, 10 dakika süren aramanın ardından yılanı yakalamayı başardı.

İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılanın, bölgeden uzaklaştırılarak doğaya salındığı bildirildi.

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