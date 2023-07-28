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Ekrem İmamoğlu'na 'Başka biri aday olursa destekler misiniz?' sorusu soruldu

Ekrem İmamoğlu'na 'Başka biri aday olursa destekler misiniz?' sorusu soruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim çağrısını yineledi. Parti içi meseleleri kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durmayacağını belirten İmamoğlu, "Partide başka biri aday olursa destekler misiniz?" sorusuna, "Bu parti içi meseleleri konuşmaya daha var." yanıtını verdi.

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CHP’de “değişim” tartışmasının odağında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni açıklamalar var.

İmamoğlu, Zeytinburnu'nda İstanbul Vakfının kurban bağışından elde edilen konservelerin, ihtiyaç sahiplerine dağıtımı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sosyal medya hesabından CHP'de değişim çağrısında bulunduğu paylaşım hatırlatılarak, bundan sonra neler yapacağı sorulan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Devam ediyoruz, çalışıyoruz. Büyük bir ekibimiz var. Çok özel, yeni, hem siyasete meraklı akademik dünyadan.... Konuşuyoruz. Ülkemizin geleceğini konuşuyoruz, partimizin geleceğini konuşuyoruz. Hep iyi şeyler konuşuyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı var. Şimdi bahsettiğim ekonomik koşullar, ortamlar, çok akılcı politikalara Türkiye'mizin ihtiyacı var. Siyasal anlamda çok güçlü ve farklı adımlara ihtiyacı var. Yoksa biz gençlerle siyaset konuşamayacak duruma geleceğiz."

İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini istiyor." şeklindeki ifadelerinin dile getirilmesi üzerine, bunları izleyip takip ettiklerini söyledi.

"Uzaktan izleyelim modunda, formunda bir insan olamam"

Her sesi dinlemekle yükümlü olduklarını ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Ben 16 milyonluk kentin belediye başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye siyaseti yönünde büyük bir mücadele vermiş birisiyim. Bu mücadelenin en öncüsü olan Cumhuriyet Halk Partisinin de verdiği... Dolayısıyla bütün bu eksende öyle arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda, formunda bir insan olamam. Süreci en üst seviyede ilgiyle, alakayla hani neredeyse saniye saniye takip edip, analiz edip çalışan, gerektiğinde de sesini çıkaracak olan, parti içi meseleleri partide, kamuya dönük olması gereken süreçlerde kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durmam."

"Başka biri aday olursa destekler misiniz?" sorusu

İmamoğlu, "Partide başka biri aday olursa destekler misiniz?" sorusuna, "Bu parti içi meseleleri konuşmaya daha var." yanıtını verdi.

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