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LPG ithalatı mayısta yıllık bazda yüzde 46,13 arttı!

LPG ithalatı mayısta yıllık bazda yüzde 46,13 arttı!

Türkiye'nin LPG ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,13 artarak 320 bin 670 tona yükseldi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler, Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan ve Nijerya oldu.

LPG ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,13 artarak 320 bin 670 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 64,31 azalarak 11 bin 493 tona geriledi.

İhracat, Marshall Adaları, Bulgaristan, Ürdün, Yunanistan, Romanya, Türkiye serbest bölgeleri ve Lübnan'a yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 24,56 azalarak 74 bin 330 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince mayısta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 367 bin 35 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 80,73 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,81 ile tüplü LPG ve yüzde 4,46 ile dökme LPG satışları izledi.

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