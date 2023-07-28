Genç kızı sokakta taciz etmişti! Kayıplara karışan şüpheli 600 kamera izlenerek yakalandı!

KASTAMONU'da sokakta yürüdüğü sırada genç kızı arkasından sarılarak taciz eden şüpheli, yaklaşık 600 kamera kaydı izlenerek yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da İnönü Mahallesinde geçtiğimiz hafta Perşembe günü yolda yürüdüğü sırada 25 yaşındaki genç kızın arkasından yaklaşarak beline sarılan ve tacizde bulunan şüpheli A.S., genç kızın tepki vermesi ve bağırması üzerine olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Genç kızın şikayeti üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 600’den fazla kamera kaydını günlerce izleyen ekipler, ilk olarak şahsın kimliğini belirledi.

Daha sonra Asayiş ekipleri, genç kıza tacizde bulunan şüpheli A.B.’nin saklandığı yeri tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli A.B., Asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

A.B.’nin, sokakta yürürken cinsel saldırıda bulunduğu genç kızı daha önceden tanımadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.