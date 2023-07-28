BIST 7.035
DOLAR 26,95
EURO 29,65
ALTIN 1.692,70
HABER /  DÜNYA

Nijer'de geçiş hükümetinin başına General Tchiani geldi!

Nijer'de geçiş hükümetinin başına General Tchiani geldi!

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, askeri darbe sonrası geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıkladı.

Abone ol

General Tchiani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un askeri darbeyle devrilmesi sonrası geçiş yönetiminin başına geçtiği bilgisini paylaştı.

Tchiani, "Kötüleşen güvelik sorunları nedeniyle askerler iktidarı ele geçirdi." ifadesini kullandı.

Nijer'de Tchiani liderliğindeki askeri birlik 26 Temmuz'da darbe yaparak yönetime el koymuştu.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nin "sırdaşı" olarak bilinen Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.

Tchiani, Issoufou'nun görevi 2021'deki seçimlerde Bazum'a bırakmasının ardından da koltuğunu korumayı başarmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Genç kızı sokakta taciz etmişti! Kayıplara karışan şüpheli 600 kamera izlenerek yakalandı!
Genç kızı sokakta taciz etmişti! Kayıplara karışan şüpheli 600 kamera izlenerek yakalandı!
Avrupa hem kavurucu sıcaklarla hem de fırtına ve aşırı yağışlarla mücadele ediyor!
Avrupa hem kavurucu sıcaklarla hem de fırtına ve aşırı yağışlarla mücadele ediyor!
Para toplayıp piyango bileti alan 11 kadın 1 milyon dolardan fazla kazandı!
Para toplayıp piyango bileti alan 11 kadın 1 milyon dolardan fazla kazandı!
Ekrem İmamoğlu'na 'Başka biri aday olursa destekler misiniz?' sorusu soruldu
Ekrem İmamoğlu'na 'Başka biri aday olursa destekler misiniz?' sorusu soruldu
Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Galatasaray açıkladı: RAMS Park'ta imza töreni ve taraftara açık antrenman
Galatasaray açıkladı: RAMS Park'ta imza töreni ve taraftara açık antrenman
Şırnak Valiliği duyurdu: 11 bölgeye 15 gün girişler yasaklandı!
Şırnak Valiliği duyurdu: 11 bölgeye 15 gün girişler yasaklandı!
İstanbul'da orman yangını çıktı! Çok sayıda ekip bölgeye gönderildi
İstanbul'da orman yangını çıktı! Çok sayıda ekip bölgeye gönderildi
Zonguldak'ta ormanlık alanlara girişler o tarihe kadar yasaklandı
Zonguldak'ta ormanlık alanlara girişler o tarihe kadar yasaklandı
Çorum'da eve giren yılan paniğe neden oldu!
Çorum'da eve giren yılan paniğe neden oldu!
Türkiye, Avrupa’nın en büyük teknoloji fonuna katıldı!
Türkiye, Avrupa’nın en büyük teknoloji fonuna katıldı!
Cam balkon takacaktı! Enes'ten çok acı haber
Cam balkon takacaktı! Enes'ten çok acı haber