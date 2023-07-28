Cumhurbaşkanı Erdoğan milli muharip uçak Kaan'ın havalanacağı tarihi veerdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 ay önce hangardan çıkardığımız Kaan'ı yıl sonunda havada göreceğiz" dedi. TCG Anadolu savaş gemisinin üst segmentini yapacaklarını belirten Erdoğan, TCG Anadolu için siparişler almaya başladıklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "2023'ün ilk yarısında savunma sanayinde ihracatımız 2 milyar doları aştı. Sene sonunda 6 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Hangardan çıkardığımız KAAN'ı yıl sonu havada göreceğiz" diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Fuarımıza ilgi bu sene yüksek. 189 heyeti temsilen 741 heyet üyesi iştirak etti. Yüzde 15'i yabancı olmak üzere yüz binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan İDEF sektöre yine damga vurdu. İDEF, sektörün kalbinin attığı küresel bir markaya dönüşmüştür. İDEF 23 iş bağlantıları açısından da verimli geçti. 5 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi.

"Yeni ürünlerle dünyanın huzuruna çıkacağız"

(Savunma sanayisinde) Kendi alanında çığır açan, sektöre yön veren, ileri teknolojiye sahip yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız.

"Korkaklar zafer anıtı dikemez"

Son 21 yılda engellerle karşılaştık, gizli açık ambargolara maruz bırakıldık. Ahde vefasızlığın daniskasını yaşadık. Ama yolumuzdan asla dönmedik. Her zaman şu inançta olduk; korkaklar zafer anıtı dikemez.

Tabancayı vermediler

Göreve başlarken savunma sanaayinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı ülke devraldık. Gün oldu bir İHA'yı bile vermediler. Tabanca ya tabanca tabancayı vermediler. Biz şimdi canik tabancamızı veriyoruz.

Savunma sanayi alanında katettiğimiz mesafe, bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir.

Başlayıp belli bir aşamaya getirdiğimiz projelere hız vereceğiz. Sektörün ihtiyaçlarını tespit edip özgün çözümler geliştireceğiz.

Savunma sanayisinde 2500 firma

2002 yılında savunma sektöründe sadece 57 firmamız faaliyet gösteriyorken, bugün bu sayı ne oldu biliyor musunuz? 2 bin 500.

Kaan'ı yol sonunda havada da göreceğiz

2023'ün ilk yarısında savunma ihracatımız 2 milyar doları aştı. Sene sonunda 6 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Deprem felaketi ve kritik seçimlere rağmen bu hedefimizden vazgeçmedik. Sene başından bu yana yeni altay tankımızı, TCG Anadolu'yu, Kaan'ı Hürjet ve Atak 2'yi, hava kara ve denizde tarihi nitelikte birçok projemizi devreye aldık.

3 ay önce hangardan çıkardığımız Kaan'ı yıl sonunda havada da göreceğiz.

TCG Anadolu için siparişler almaya başladık

TCG Anadolu ile ilgili, onun inşallah bir üst segmentini yapcağız. Daha bir üst segmentini yapmadan siparişler almaya başladık. Geçtiğimiz aylarda ilk uçuşunu yapan Hürjet'in de 2025 yılında envantere girmesini planlıyoruz.