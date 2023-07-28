BIST 7.035
DOLAR 26,95
EURO 29,65
ALTIN 1.692,70
HABER /  GÜNCEL

Mehmet Tevfik Göksu'nun acı günü

Mehmet Tevfik Göksu'nun acı günü

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yengesi, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu'nun eşi Nübüvvet Göksu vefat etti.

Abone ol

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yengesi, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu'nun eşi Nübüvvet Göksu vefat etti.

Nübüvvet Göksu için Başakşehir Merkez Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. 

Törende bir konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, " Şu anda musallada bulunan yengem ailemizin ilk gelini. Kendisi genç yaştaydı. Evimizin içerisini huzur doldururdu. Biz ondan razıydık Allah ondan da razı olsun. Bizi yalnız bırakmadınız gerçekten acılar dostlarla paylaşılarak azalıyormuş, iyi ki varsınız. Ani ölüm çok daha fazla acı vericidir. Allah hiçbirinize böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Nübüvvet Göksu, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: Yakalanan 10 şüpheli adliyede!
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: Yakalanan 10 şüpheli adliyede!
Dede Korkut araştırmalarında yeni bir dönem başlıyor ‘Bursa Yazması’nın tıpkı basımı kamuyuna tanıtıldı
Dede Korkut araştırmalarında yeni bir dönem başlıyor ‘Bursa Yazması’nın tıpkı basımı kamuyuna tanıtıldı
Mersin'de çöp ev vakası! Kötü kokular ekipleri harekete geçirdi: Tam 10 ton çıkarıldı!
Mersin'de çöp ev vakası! Kötü kokular ekipleri harekete geçirdi: Tam 10 ton çıkarıldı!
Elektrik üretimi mayısta yüzde 2,61 arttı!
Elektrik üretimi mayısta yüzde 2,61 arttı!
Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Mısır çözüm bekliyor!
Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Mısır çözüm bekliyor!
Skandal! İngiliz Savunma Bakanlığı, ABD'ye yollayacağı e-postaları Mali'ye yolladı!
Skandal! İngiliz Savunma Bakanlığı, ABD'ye yollayacağı e-postaları Mali'ye yolladı!
Kazakistan'da Türk doktorlar bir ilke imza attı
Kazakistan'da Türk doktorlar bir ilke imza attı
Birleşmiş Milletler'den Hatay'daki konteyner kente destek!
Birleşmiş Milletler'den Hatay'daki konteyner kente destek!
Bugün gelen zam sonrası motorine yeni zam geliyor! Depoları şimdiden doldurun güncel akaryakıt fiyatları
Bugün gelen zam sonrası motorine yeni zam geliyor! Depoları şimdiden doldurun güncel akaryakıt fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli muharip uçak Kaan'ın havalanacağı tarihi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli muharip uçak Kaan'ın havalanacağı tarihi verdi
Kumar borcu için müşterisinin milyonlarını çalan bankacıdan şoke eden itiraflar
Kumar borcu için müşterisinin milyonlarını çalan bankacıdan şoke eden itiraflar
LPG ithalatı mayısta yıllık bazda yüzde 46,13 arttı!
LPG ithalatı mayısta yıllık bazda yüzde 46,13 arttı!