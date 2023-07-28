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Kazakistan'da Türk doktorlar bir ilke imza attı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kazakistan'da Türk doktorlar bir ilke imza attı

KAZAKİSTAN'da Türk doktorlar tarafından ilk kez bir hastaya kapalı (artroskopik) cerrahi yöntemle kas nakli yapıldı.

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Kazakistan Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde başkent Astana'da düzenlenen "Travmatoloji ve Ortopedide Yenilikler” konulu uluslararası konferansta, Türk doktorlar da Kazak meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaştı.

Konferansta Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal Prof. Dr. Ulunay Kanatlı başkanlığındaki Türk doktorlar, Astana'daki Ulusal Travmatoloji ve Ortopedi Araştırma Enstitüsü’nde, ülkede daha önce yapılmayan kapalı yöntemle kas nakli ameliyatına imza attı.

Kaslarında yetmezlik olan ve omuz eylemini kullanmakta zorlanan bir hastaya yapılan ameliyat başarıyla geçti.

Ameliyat sırasında Kanatlı, kapalı yöntemle kas nakli hakkında Kazak doktorlara ayrıntılı bilgi verdi.

"Çok beğenmişler ve eğitici bulmuşlar"

Prof. Dr. Kanatlı, ameliyat sonrası AA muhabirine başarılı geçen ameliyat ve yöntem hakkında yaptığı açıklamada, bu alanda farklı yöntem kullandıklarını, kapalı cerrahinin çok geliştiğini söyledi.

Kanatlı, "(Kazakistan) Onlar kas nakliyle ilgili kapalı ameliyat konusunda bizden deneyimlerimizi paylaşmalarımızı istediler. Kası nasıl transfer ettiğimizi ve onu nasıl kapalı bir yöntemle uyguladığımızı göstermeye çalıştık. Şu anda aldığımız izlenimlere göre çok beğenmişler ve eğitici bulmuşlar." diye konuştu.

Özellikle omza eklem ameliyatları yapma alanında yoğunlaştıklarını kaydeden Kanatlı, "17 senedir bizim kliniğimiz (Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği) bu alanda uluslararası kurslar düzenliyor. Bu kurslar yurt içinde ve dışında biliniyor." ifadesini kullandı.

 "Kazak hekimleri de kliniğimizde ağırlamak istiyoruz"

Konferans kapsamında Kazak yetkililerle tecrübe paylaşımı alanında görüşmeler gerçekleştirdiklerini de aktaran Prof. Dr. Kanatlı, şöyle devam etti:

"Dün Astana Tıp Üniversitesi ile görüştük. Bizden karşılıklı anlaşma yapmamızı ve hekimlerini göndermek istediklerini söylediler. Döndükten sonra ilk işimiz bu olacak. Kazak hekimleri de kliniğimizde ağırlamak istiyoruz. Bu konuda kısa zamanda bir protokol hazırlayacağız."

"Bilimsel konularda da geniş bir işbirliği istiyoruz"

Ulusal Travmatoloji ve Ortopedi Araştırma Enstitüsü Ortopedi Bölümü Başkanı Yerik Raymagambetov da söz konusu yöntemle bu tür ameliyatın Kazakistan'da ilk kez yapıldığını kaydetti.

Raymagambetov omuz eklemleri patolojisinin en yaygın hastalıklardan biri olduğunu belirterek, "Prof. Dr. Ulunay Kanatlı, dünya çapında bilinen bir doktordur. Biz onu şimdiden gelecek yıl mayıs ayında düzenlenecek olan tecrübe paylaşımına çağırdık." dedi.

Gazi Üniversitesi ile işbirliği mutabakat zaptı imzalamayı planladıklarını dile getiren Raymagambetov, "Sadece ameliyat alanında değil bilimsel konularda da geniş bir işbirliği istiyoruz." ifadesini kullandı.

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