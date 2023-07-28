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Bolu'da korkutan orman yangını! Yıldırım düşmüştü, saatlerdir alev alev yanıyor! 15 hektarlık alan küle döndü...

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Bolu'da korkutan orman yangını! Yıldırım düşmüştü, saatlerdir alev alev yanıyor! 15 hektarlık alan küle döndü...

BOLU’nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde dün akşam çıkan yangın büyüyor. Yaklaşık 15 hektarlık alan küle dönerken havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bolu'da korkutan orman yangını! Yıldırım düşmüştü, saatlerdir alev alev yanıyor! 15 hektarlık alan küle döndü...

Dün Göynük ilçesinde Aşağıkınık Köyü mevkiindekinde bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı.

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Bolu'da korkutan orman yangını! Yıldırım düşmüştü, saatlerdir alev alev yanıyor! 15 hektarlık alan küle döndü...

Rüzgarın etkisiyle yangın ormanda yayılırken ekipler olay yerine sevk edildi. Dünden beri yangın sönmezken havadan ve karadan müdahale sürüyor. 

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Bolu'da korkutan orman yangını! Yıldırım düşmüştü, saatlerdir alev alev yanıyor! 15 hektarlık alan küle döndü...

 7 helikopter havadan müdahale ederken, karadan da yollar açılarak arazözlerle söndürme çalışmalarına katkı sağlanıyor.

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Bolu'da korkutan orman yangını! Yıldırım düşmüştü, saatlerdir alev alev yanıyor! 15 hektarlık alan küle döndü...

İtfaiye ekipleri, orman işletme ekipleri ve vatandaşlar yangına müdahalesi sürürken yaklaşık 15 hektarlık alan tamamıyla yandı.

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