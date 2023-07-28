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Sinop'ta ilginç doğa olayı vuku buldu! Oltasını kapan sahile koştu, balıkçılar da fırsatı kaçırmadı

Sinop'ta ilginç doğa olayı vuku buldu! Oltasını kapan sahile koştu, balıkçılar da fırsatı kaçırmadı

SİNOP'ta deniz soğuk şoku nedeniyle yarı baygın şeklinde kıyıda su yüzüne çıkan balıkları vatandaşlar ve balıkçılar avladı.

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Derin sularda bekleyen soğuk suyun, sert rüzgarlarla yer değiştirerek su üzerine çıkması sonucu oluşan doğa olayının yaşandığı Sinop'ta, soğuk suyla şoka giren irili ufaklı tonlarca balık kıyıda yarı baygın vaziyette su yüzüne çıktı.

Sinop Bülent Ecevit Caddesi İskele sahilinde şoka giren irili ufaklı çok sayıda balığı kıyıda uyuşmuş vaziyette gören balıkçılar ağ saldı.

Vatandaşlar da kıyıdan oltalarla ve balıkçı kepçeleriyle balıkları avlamaya çalıştı.

Yavaş hareket eden balıkları gören vatandaşlar ise kepçe, serpme, kova ve poşetlerle kıyıya koştu. Balıkları kolayca yakalayan vatandaşlar adeta bayram yaptı.

Balık yakalamaya gelen Ramazan Çor, “Deniz soğuk yaptığı için gün doğrusu esti 2 gün. Arka deniz de soğuk yaptı. Karayel yapınca da Sinop Limanına girdi soğuk. Soğuk yaptığı için de balıklar karaya vurdu. Arkadaşlar da böyle avlarla ve çaparalarla tutmaya çalışıyorlar. Biz de sıyırtmalarla tutuyoruz. İskiri balığı var. Isparoz ve barbunya var. Arkadaşlar yaklaşık 150 kilogram yakaladılar” dedi.

Balıkçıları izlemeye gelen Yalçın Özdemir ise, “3,4 gündür gün doğrusu rüzgarı esti. Batı tarafına döndüğü zaman taban suları kenara basar. Dipte ne kadar balık varsa onlar da kaçar. Şuan balıkçılar ve lokantalar para kazanıyor. Biz de boş boş bakıyoruz" dedi.

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