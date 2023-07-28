Kayıp kripto fenomeni bavul içinde ölü bulundu! Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı
Kripto para paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Arjantinli zengin Fernando Perez Algaba, günlerdir kayıptı. 41 yaşındaki adamın cesedi nehir kenarında oyun oynayan bir grup çocuk tarafından bulundu. Korkunç cinayete ilişkin detaylar paylaşıldı.
Geçtiğimiz hafta nehir kenarında futbol oynayan çocuklar tarafından çöp poşeti ve bavul içinde parçalanmış ceset bulundu. Tüyler ürpertici olayın detayları ortaya çıktı.
Parçalara ayrılmış ceset- Bölgede inceleme yapan polisler bavulda bir kol ve iki bacak buldu. İncelemelerin derinleştirilmesinin ardından polis nehir kenarında talihsiz adamın kafasını gövdesini ve diğer kolunu da buldu.
Korkunç gerçeği otopsi sonuçları ortaya çıktı
Otopsi sonuçları ise korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Fernando Perez Algaba, üç kere vurulduktan sonra bedeni temiz bir şekilde parçalara ayrılmış. Uzmanlar detayları incelediğinde cinayetin profesyonelce işlenmiş olduğunu belirtti.
Kan donduran cinayetin ardından cesedin kime ait olduğu parmak izi ve dövmelerinden tespit edildi. Şimdi ise akıllardaki soru Algaba'yı kimin neden öldürmüş olabileceği…