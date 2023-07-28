Kılıçdaroğlu Engin Özkoç'a da İçişleri Bakanlığı sözü vermiş İsmail Saymaz açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la yaptığı gizli protokol tepki çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığı sözünü Engin Özkoç'a da verdiği ortaya çıktı.

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Sözcü TV'de konuşan gazeteci İsmail Saymaz, Özkoç'un Kılıçdaroğlu'nun yanına gittiğinde içinde İçişleri Bakanlığı kadrolarının da olduğu bir dosyayı vererek 'Al gereğini yap' dediğini aktaran Saymaz, "Özkoç bakan olmayı beklediği için milletvekili adayı olmadı. Özdağ meselesi patladıktan sonra bu özgüvenle 'Ben bakanlığı Ümit'e bırakır mıyım' dedi" ifadelerini kullandı.

Yüzde 2'lik Özdağ'a 3 bakanlık verdiysen HDP'ye ne verdin?

Bunun siyasal bir skandal olduğunu belirten Saymaz, "Ümit Özdağ'la ortaklarının haberi olmadan yüzde ikilik Özdağ'a üç bakanlık verdiysen yüzde 8 buçuk-9 oyu olan HDP'ye aldığın destek karşılığında ne verdin diye sorarlar. Verdiğin cevapla da kimseyi ikna edemezsin çünkü daha önce de protokol yok demişsin kapı gibi protokol çıkmış" diye konuştu.