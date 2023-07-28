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Aksaray'da feci kaza! Otomobil ve minibüs çarpıştı 7 kişi ölümden döndü

Aksaray'da feci kaza! Otomobil ve minibüs çarpıştı 7 kişi ölümden döndü

Aksaray'da Ankara- Niğde otoyolunda seyahat eden otomobil ve minibüs çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk toplamda yedi kişi yaralandı.

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İstanbul'dan ailesiyle memleketi Bitlis'e giden Nebi T. (39) yönetimindeki 34 ZF 6895 plakalı minibüs, Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy Gişeleri mevkisinde İsmail V. (68) idaresindeki 06 AF 2293 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler ile minibüsteki Nafiya T. (42), çocukları Bedirhan T. (13), Narın T. (10), Hatice Zeynep T. (6) ve Zehra T. (4) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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