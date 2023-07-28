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Türkiye'nin risk primi yaklaşık son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi borsa 7 bin puanı aştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin risk primi yaklaşık son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi borsa 7 bin puanı aştı

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 398 baz puana düşerek 8 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Borsa, psikolojik seviye olan 7000 puanı aştı.

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Mayısta yapılan genel seçimler sonrası yeni ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" tutumuyla düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin risk primi, gerilemeye devam ediyor.

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimine ilişkin gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, dün Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları piyasalarda olumlu karşılandı.

Türk lirası varlıklarına risk iştahı arttı

Analistler, TCMB Başkanı olmasının ardından ilk kez basının karşısına geçen Erkan'ın merkez bankacılığı adına iletişim tarzının oldukça başarılı bulunduğunu ifade ederek, enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güçlü revizyona karşın Türk lirası varlıklara olan risk iştahının arttığını söyledi.

Güveni pekiştirdi

Fiyat istikrarı konusunda atılacak adımlara ilişkin yol haritasının yavaş yavaş belirginleşmeye başladığı bu süreçte Erkan'ın piyasalara güven verdiğini aktaran analistler, TCMB yönetimindeki görev değişiminin de bu güveni pekiştirdiğini belirtti.

TCMB başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Analistler, atanan üyelerin yurt içi ve dışı piyasalardaki repütasyonunun oldukça yüksek olduğunu belirterek, fiyat istikrarı konusunda atılan adımların ve kurulan yeni ekonomi yönetiminin etkisiyle Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüşün gelecek dönemde de devam edebileceği öngörüsünde bulundu.

Söz konusu gelişmelerle Türkiye'nin CDS'i, 398 baz puanla yaklaşık son 2 yılın en düşüğüne geriledi.

BIST 100 endeksi 7.000 puan barajını aştı

Bu arada, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü rekor kapanışın ardından bugün de tarihi zirvesini yeniledi.

BIST 100 endeksi, bankacılık endeksinin öncülük ettiği yükselişle 7.000 barajını aşarken, dolar bazlı bakıldığında analistlerin önemli direnç olarak kabul ettiği 250-253 puan seviyesini de geride bırakarak 260 puana çıktı.

Böylece endeks, seçimlerin ikinci turundan bu yana yaklaşık yüzde 53 değer kazandı.

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