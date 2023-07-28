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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılar sırasında 33 kişi kaçırıldı!

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılar sırasında 33 kişi kaçırıldı!

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılar sırasında 33 kişi kaçırıldı.

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Ulusal basındaki haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Zamfara eyaletine bağlı Talata-Mafara ve Maradun bölgesinde silahlı saldırılar düzenlendi.

Saldırılar sırasında Talata-Mafara bölgesinde odun toplamaya giden 23 kadın ve Maradun bölgesinde inşaat alanında çalışan 10 kişi kaçırıldı.

Zamfara eyaleti 5 yıldır silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Son olarak 25 Temmuz'da eyaletin Dan Gulbi bölgesinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 34 kişi hayatını kaybetmişti.

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