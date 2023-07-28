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Yunanistan'da Vatandaşı Koruma Bakanı Mitarakis istifa etti

Yunanistan'da Vatandaşı Koruma Bakanı Mitarakis istifa etti

Yunanistan’da Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis, görevinden istifa etti.

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Yunanistan’da Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis, kişisel nedenlerle istifa etme kararı aldığını açıkladı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Kyriakos Miçotakis'in Notis Mitarakis’in istifasını kabul ettiği belirtildi.

Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakan Yardımcısı Yiannis Oikonomou, yeni Vatandaşı Koruma Bakanı olarak atandı. Yiannis Oikonomou, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yerel saatle 19.00’da Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun huzurunda yemin ederek göreve başlayacak.

Vatandaşı Koruma Bakanlığı, polis, itfaiye ve sivil koruma gibi kamu güvenlik hizmetlerinden sorumlu kurum olarak görev yapıyor.

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