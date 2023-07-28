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Hakan Fidan, Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Hakan Fidan, Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun daveti üzerine geldiği Macaristan'da Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun daveti üzerine geldiği Macaristan'da temaslarına başladı. Fidan, başkent Budapeşte'de gerçekleştireceği ikili temaslar öncesi Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte önce saygı duruşunda bulunan Bakan Fidan, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitliğe çelenk bıraktı. Şehitler için dua edilmesinden sonra şehitlik özel defterini imzalayan Fidan, "Macaristan'da gerçekleştirdiğim ilk ikili ziyaret kapsamında Galiçya Cephesi şehitlerimizin manevi huzuruna çıkmaktan büyük onur duyuyorum. Bugün Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 109'uncu yıl dönümü. Savaşın en zorlu cephelerinden Galiçya'da kahraman askerlerimiz millet aşkıyla çarpıştılar. Cenab-ı Hak katında en ali mertebelerden olan şehitlik makamına yükseldiler. Tarihi şanlı destanlarla dolu olan aziz milletimiz, uğruna hayatını feda eden evlatlarını asla unutmamıştır, unutmayacaktır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve başta şehitlerimiz olmak üzere bütün diğer kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Fidan'ın Budapeşte'deki temasları kapsamında ikili ilişkilerin ele alınması, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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