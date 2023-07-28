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Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan eski HDP'li belediye eş başkanı tutuklandı

Yurt dışına kaçmak isterken yakalanan eski HDP'li belediye eş başkanı tutuklandı

EDİRNE'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Diyarbakır'ın eski HDP'li Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Arşimet sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Göçmen şubelerindeki işlemleri tamamlanan eski HDP'li Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Arşimet adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne’den PKK-KCK terör örgütü üyesi bir kişinin geçeceği bilgisi üzerine harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri ve bölgede arama yaptı.

Arama sonrası yakalanan Fatma Arşimet'in terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan istinafta dosyası bulunan bir kişi olduğu ve geçmişte Kayapınar Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığı tespit edildi.

Arşimet'in, 'PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde istinafta dosyası olduğu, ayrıca 2016 yılında İstanbul Fatih Vezneciler patlamasında saldırıyı düzenleyen PKK-KCK üyesinin cenazesine katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, Edirne Adliyesine işlemlerin ardından Edirne Cezaevine gönderildi.

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