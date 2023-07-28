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Kocaeli'de 19 yaşındaki genç kız öldü

Kocaeli'de 19 yaşındaki genç kız öldü

KOCAELİ'de 7 yıl önce lösemiye yakalandıktan sonra hastalığı yenen 19 yaşındaki Edanaz Kavartkurt, hastalığın tekrardan nüksetmesiyle hayatını kaybetti.

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Derince Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşayan Zafer ve Serpil Kavartkurt çiftinin 19 yaşındaki kızları Edanaz Kavartkurt, lösemiye yenik düştü. 7 yıl önce lösemiye yakalanan ancak yenmeyi başaran Edanaz Kavartkurt’un hastalığı geçtiğimiz aylarda tekrardan nüksetti.

Yeniden tedaviye başlayan Edanaz Kavartkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

19 yaşında yaşama veda eden Kavartkurt’un ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Hayatının baharında yaşamını yitiren genç kız, bugün Derince Öğretmenler Kuba Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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