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Vitor Hugo, Türkiye'ye geri dönmek istiyor!

Vitor Hugo, Türkiye'ye geri dönmek istiyor!

Geçen sezon Lig devam ederken annesinin rahatsızlığı için Brezilya ekibi Bahia'ya giden Vitor Hugo, Trabzonspor'a geri dönüş için mesaj gönderdi.

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Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon devam ederken annesinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ülkesine dönmek isteyen ve kulübün izin vermesiyle 1 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Bahia'ya transfer olan Vitor Hugo, kısa süre sonra annesini kaybetmişti.

Takvim'in haberine göre; Bu sürecin ardından ülkesinde çalkantılı günlerden geçen 32 yaşındaki stoperin Trabzonspor'a geri dönmek için haber yolladığı iddia edildi.

YÖNETİM HENÜZ GİRİŞİMDE BULUNMADI

Trabzon'daki evini hala boşaltmayan Brezilyalı savunmacının geri dönme isteği taraftarları da mutlu etti. Trabzonspor yönetimi, transfer hakkında henüz bir girişim yapmadı. Ancak Bordo-mavili idarecilerin, yabancı kontenjanında yer açılması durumunda Vitor Hugo'nun transferi ile ilgili somut adımlar atabileceği öne sürülüyor.

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