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Mersin'de feci kaza! Tüpler peş peşe patladı, dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü!

Mersin'de feci kaza! Tüpler peş peşe patladı, dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü!

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda tüplerin yüklü olduğu kamyon ile tırın karıştığı kaza sonrasında patlamalar meydana geldi, alevler yükseldi. Tüplerin patlayarak savrulması sonrasında çevrede yangına da neden olan olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Kaza, Tarsus Takbaş mevkii Mersin istikametinde meydana geldi. Tüp dolu kamyon ile tırın karıştığı kaza sonrasında tüpler patlamaya başlayarak yangına neden oldu.

Trafiğin tek yönlü olarak tamamen durdurulduğu olayda yükselen alevler kamyonun tamamını, tırın ise kupa bölümünü sardı. Kilometrelerce uzaktan görülen dumanlar ve alevler dikkat çekti. Otoyol yanında bulunan ağaçlık alana da sıçrayan alevler, bitki örtüsüne zarar verdi.

Patlayan tüpler çevreye saçılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın bölgesinde hem söndürme hem de soğutma çalışması yaptı.

Müdahalenin devam ettiği olaydan, sürücülerin sağ kurtulduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, dumanları kilometrelerce uzaktan görüntüleyen vatandaşların, mühimmat deposu patladı zannetmesi dikkat çekti.

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