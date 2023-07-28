Altın piyasasında son durum! 28 Temmuz en düşük ve en yüksek...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 702 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 675 bin lira, en yüksek 1 milyon 706 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 702 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 66 milyon 656 bin 123,50 lira, işlem miktarı ise 3.594,93 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Golden Global Yatırım Bankası şeklinde sıralandı.