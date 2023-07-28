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Bolu'da yapılan esrarengiz kazı herkesi tedirgin etti! Bölgeye hiçkimseyi almıyorlar çünkü...

Bolu'da yapılan esrarengiz kazı herkesi tedirgin etti! Bölgeye hiçkimseyi almıyorlar çünkü...

Tarsus'ta yapılan gizemli kazıya bir yenisi de Bolu'dan eklendi. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşlı bir çifte ait olan arazide Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 3 aydır kazı çalışması yürütülüyor. Yapılan esrarengiz kazıda ne arandığı henüz bilinmiyor.

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Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma çerçevesinde Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nden 15 maden işçisi getirildi. Tam teçhizat bölgeye gelen madenciler, yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aylık süreçte yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemi aldı.


Maden işçileri ile diğer işçilerin çalışmalar sırasında görüntü almamaları için her gün kazı öncesi telefonlarının toplandığı iddia edildi. Kazı çalışmalarında Bolu İl Kültür Turizm ve Müze Müdürlüğü ekiplerinin ise yer almadığı öğrenildi. Görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verilmeyen kazı alanının çevresi onlarca güvenlik kamerasıyla 24 saat izleniyor.


Kazı çalışmasının yürütüldüğü bölgede önceki yıllarda onlarca kişinin define kazısı yaparken yakalandığı ve jandarma tarafından haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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