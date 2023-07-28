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Galatasaray Icardi transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Galatasaray Icardi transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Mauro Icardi’nin transferini resmen duyurdu. Icardi’nin bonservisini alan sarı-kırmızılılar KAP’a yaptığı bildirimde oyuncunun kulübü PSG ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Süper Lig devi Galatasaray, taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Mauro Icardi için resmi açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli golcünün transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Uçağı yolda

Mauro Icardi, ailesi ile birlikte bu gece 00.00 sularında İstanbul'a gelecek. Arjantinli golcü, pazar günü diğer yeni transferle birlikte Rams Park'ta imza törenine katılacak. Golcü yıldız, Galatasaray'a 3 yıllık imza atacak.

Geçtiğimiz sezon 23 gol kaydetti

Vecindario altyapısında futbola başlayan Mauro Icardi daha sonra Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint Germain formaları giydi.

30 yaşındaki santrfor geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 23 gol ve 8 asist üretti.

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