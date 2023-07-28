Milli Muharip Uçağı Kaan'ın uçuş tarihi belli oldu

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil katıldığı canlı yayında müjdeyi verdi. Kotil, Milli Muharip Uçağı KAAN'ın 27 Aralık'ta uçacağını açıkladı.

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Türkiye, son yıllarda savunma sanayinde dünyanın tekelini kırarak, kendi silah ve araçlarını üretme doğrultusunda ciddi adımlar attı.

Türk savunma sanayisinin en gözde projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN yoğun çalışmalarla ilk uçuşa hazırlanıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu.

27 Aralık'ta göklerde

Kotil, Milli Muharip Uçağı KAAN'ın 27 Aralık'ta göklerde olacağını açıkladı.

"Yıl bitmeden uçak havada olacak"

Kaan ne zaman uçacak sorusuna yanıt veren Temel Kotil şunları kaydetti:

27 Aralık ilk uçuşu gerçekleştireceğiz. Yıl bitmeden uçak havada olacak. Uçak kendi yeteneklerini ortaya koyuyor. Eksiğimiz uçuş bilgisayarının, fırlatma koltuğunun, iniş takımlarının hazır olmamasıydı. Hürjet 12 uçuşunu tamamladı. Hürjet'i 2025 teslim edeceğiz. Bu kadar kendimize güvenmemiz yetişen gençlerden kaynaklanıyor.

"1500 mühendis çalışıyor"

Projeyle ilgili detayları da aktaran Kotil şunları söyledi:

Uçakları blok blok yaparız. 2025'teki uçağı da yapıyoruz. Niye erken uçuyor. Mühendislerin kalitesi yüksek. Şimdiye kadar tüm öğrendiklerimizi bunun üzerine koyduk. Havada uçup uçağın bize bilgi vermesini istiyoruz. 2016'da 60 mühendisi vardı bu projenin. Şimdi 1500 mühendis ve 1500 teknik ekipten kişi var. Uyumayıp çalıştılar. Düşündüğümüzden hızlı gitti. Türkiye'nin savunma sanayisinde zamanları kısılması lazım. Bir uçağın en önemli kısmı hayatta kalabilmesi. 5. neslin hayatta kalma yeteneği oldukça yüksek.

Şu an 2 tane daha Milli Muharip yapıyoruz. Geometri biraz daha değişiyor. Biz her yaptığımız uçaktan bir şeyler öğreniyoruz. 2028'de hava kuvvetlerine uçakları teslim etmemiz gerekiyor.

Milli Muharip Uçak özellikleri

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

MMU Geliştirilmesi Projesi'nde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır.

5'inci nesil savaş uçağı

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır.

Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.