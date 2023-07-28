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Kuveyt'in en büyük petrol rafinerilerinden birinde yangın çıktı

Kuveyt'in en büyük petrol rafinerilerinden birinde yangın çıktı

Kuveyt'in doğusundaki Mina el-Ahmedi rafinerisindeki petrol hatlarından birinde yangın çıktığı belirtildi.

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Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi Sözcüsü ve Akaryakıt İkmal Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ganim el-Uteybi, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Uteybi, Mina el-Ahmedi rafinerisindeki petrol hatlarından birinde çıkan yangına müdahale edildiğini ve gelişmelerden kamuoyunun haberdar edileceğini dile getirdi.

Mina el-Ahmedi rafinerisinin, günlük 466 bin varil rafinaj kapasitesi ile Kuveyt'teki en eski ve büyük rafinerilerden biri olduğu belirtiliyor.

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