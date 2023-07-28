Önder Sav'dan, canlı yayında itiraf! Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Sav, Kılıçdaroğlu'na "Eğmeden bükmeden istifa etmesi gerekir" dedi.

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Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav Habertürk TV'de katıldığı canlı yayınında 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yönelik Sert açıklamalarda bulundu. CHP'nin 10 yılda bir arpa boyu yol alamadığını söyleyen Sav, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu.

"Kılıçdaroğlu istifa etmeli"

Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan Sav, "Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Hukuk neyse onun çerçevesinde olmak durumundayız. Benim derdim Kılıçdaroğlu değil. Bunun böyle devam etmesi partiyi yaralar. Hukuki yollara gidilir, gidilmez, tartışılır. Partinin o noktaya gelmesini istemem. Genel başkan nedeniyle tartışılır duruma gelmesini istemem. Genel başkanın değişememesi diye bir şey yok. Üstüste partinin başarısızlığında genel başkan olarak durmuş olan siyaset adamın gerçeği görüp gereğini yapması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu istifa eder, 45 gün içinde parti kurultaya gider. İstiyorsa tekrar aday olur, orada bir sıkıntı yok. 25 Temmuz 2020'de toplanan kurultay delegeleri sayın Kılıçdaroğlu'nu büyük çoğunlukla seçtiler. Aynı delegenin büyük çoğunluğu halen kurultay delegesi olarak görev yapacak durumundadır." dedi.

"En uygun isim İmamoğlu'ydu"

Sayın genel başkan 'kayıp var ama başarısız sayılmayız' diye ifade kullandı. İnsanların kan ter içinde oy toplamaya çabaladıkları seçim kazanılamadı. O seçimden sonra ağlayan çok insanlarımız oldu. Ben birinci seçimde kazanabilir, ama ikinci seçime kalırsa kazanamaz diye düşünüyordum. Benim Kılıçdaroğlu ile tartışmam öfke ve kızgınlık değildir. Adaylık konusunda 1 sene kadar evvel whatsapp paylaşımında 'elbette bir genel başkanın cumhurbaşkanı adayı olmak istemesinden doğal bir şey yoktur. Eğer kendisinden daha iyi oy alacağı düşünülen insanlar varsa genel başkanın görevi onun önünü açmaktır' demiştim. O olmadı. O günün koşullarında İmamoğlu uygundu ama onun da davaları vardı. Güya ben Ankara'daki büromda sayın İmamoğlu lehine toplantılar yapıyormuşum. Bu kuyruklu yalan. Bir kere ben Antalya'da yaşıyorum.

Kılıçdaroğlu'nu nasıl genel başkanlığa getirdiğini itiraf etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığı'na getirebilmek için aday olmadığını söyleyen Sav, "Deniz Bey'in istifa kararından sonra partide büyük bir tartışma başladı. Kurultaya 12 gün kala örgütün ağırlıklı görüşü benim üzerimdeydi. Ben onlara '10 yılı aşkın genel sekreterlik yaptım. 4 büyük genel ve yerel seçim yaşadık. Partililer, 'Belli yerlere gelemeyişimizin sebebi olarak beni görmüştür. diyerek reddettim. Değişim benle olur mu diye düşünürken CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu 'bana siz aday olun' dedi. Deniz Baykal ile sonraki görüşmemizde yeniden genel başkan olma hevesini hissediyorduk. Fakat arkadaşlarımız Deniz Bey'i adaylığa uygun ve layık görmediler. Ben de Kılıçdaroğlu'nu önerdim. Çünkü o süreçte televizyon kanallarında popülerdi ve benden fazla alkış alıyordu." ifadelerini kullandı.

Kaset kumpasına ilişkin: Operasyonun uydusu haline geldim

Önder Sav'dan Mehmet Sevigen'in iddialarına yönelik ise, "Kemal Bey'in geliş projesinin uydusu haline geldim Kılıçdaroğlu ile yaptığım görüşmede, Baykal'a aday olmadığını söylemesini istedim çünkü işler bozulabilirdi. Kılıçdaroğlu ile Kızılay'da buluştuk ve ben orada işi şekillendirdim. 'Sen bana teklif etmiştin ben de sana ediyorum' diyerek ikna ettim. Mehmet Sevigen, benim ve Ali Topuz'un bu işi tezgahladığımızı iddia etti. İşin hiç aslı yok. Ali Topuz'un bu olayda dahli yok. Kemal Bey ile benim aramda gelişti. Kemal Bey'in gelişi projedir diyenlere öfkelendim. Ben bu operasyonun uydusu haline geldim. Akli melekelerim neyi gerektiriyorsa onu yaptım. Hiç de bu konulara takılmadım. Birkaç ay sonra da Kemal Bey'in iş tutuş tarzıyla benim tavrım örtüşmedi." şeklinde konuştu.