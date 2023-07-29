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Yola çıkmadan mutlaka okuyun! Kara yollarında son durum!

Yola çıkmadan mutlaka okuyun! Kara yollarında son durum!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaburun-Zeytinler kavşakları 39-43. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 17-31. kilometrelerinde hendek yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönü sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometrelerinde, Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 28-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 2. kilometresinde meydana gelen (Maden-Erzurum arası) heyelan nedeniyle Maden-Erzurum yönü trafiğe kapalı olduğundan ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 0-9. kilometrelerinde yol yapım, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde altgeçit çalışması sebebiyle anılan kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 10-12. kilometrelerinde ve Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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