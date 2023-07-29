BIST 7.067
DOLAR 26,88
EURO 29,64
ALTIN 1.693,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de ruhsatsız silah baskını

İzmir'de ruhsatsız silah baskını

İzmir'de ruhsatsız silahların bulunduğu eve polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Abone ol

 İzmir'in Bayındır ilçesinde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduran şahsın evine polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Bayındır ilçesinde evinde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduran şüpheliyi tespit etti. Adreste yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca. çok sayıda silah parçası ve tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kılıç ele geçirildi.

Olayla ilgili E.E. ve Ö.E adlı şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem bölgesinde "Kısa Çalışma Ödeneği" 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı!
Deprem bölgesinde "Kısa Çalışma Ödeneği" 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı!
369 sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellendi
369 sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellendi
ABD'den Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri yardım paketi!
ABD'den Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri yardım paketi!
İşsizlik Sigortası Fonu kararı Resmi Gazete'de
İşsizlik Sigortası Fonu kararı Resmi Gazete'de
Oyunculuk ajansında cinsel taciz! Yönetmene 10 yıl hapis
Oyunculuk ajansında cinsel taciz! Yönetmene 10 yıl hapis
HSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: 171 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi
HSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: 171 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi
Mauro Icardi, İstanbul’a geldi taraftara üçlü çektirdi Wanda Nara pankartı
Mauro Icardi, İstanbul’a geldi taraftara üçlü çektirdi Wanda Nara pankartı
Esenyurt'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü 1 yaralı
Esenyurt'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü 1 yaralı
Bozulan araçlarını tamir eden aileye tır çarptı sürücü kaçtı
Bozulan araçlarını tamir eden aileye tır çarptı sürücü kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere basketbol topu hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere basketbol topu hediye etti
Polonya, Litvanya ve Letonya Belarus'la sınırları kapatabilir
Polonya, Litvanya ve Letonya Belarus'la sınırları kapatabilir
Zaha ve Bakambu, Galatasaray ile ilk idmanlarına çıktı
Zaha ve Bakambu, Galatasaray ile ilk idmanlarına çıktı