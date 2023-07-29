Evli ve 4 çocuk babası adam tanımadığı kadınla yazıştı hayatı kâbusa döndü!

Evli 4 çocuk babası M. B.’nin hayatı, Instagram’da tanıştığı kadınla yaptığı yazışmalar nedeniyle kâbusa döndü. M. B.’nin Y. K. adlı kadınla yaptığı cinsel içerikli yazışma ve görüntüler ailesine gönderildi. Para almak için sahte savcılık evrağı dahi hazırlanmış...

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na geçen hafta yapılan bir suç duyurusu, kişisel verilerin güvenliği ile ilgili çok sayıda kişinin taşıdığı endişeyi üst seviyeye çıkarabilecek türden. Savcılık dosyasına göre, dikkat çeken olaylar silsilesi şöyle gelişti:

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre İstanbul’da yaşayan evli 4 çocuk babası M. B. (50), geçen 12 Mayıs günü, Instagram’da, adı Y. K. olduğu kaydedilen bir kadınla tanıştı. İddiaya göre, anılan gün saat 00.53 gibi Y. K., M. B.’ye bir mesaj gönderdi. Tanışma istekli mesajı M. B. karşılıksız bırakmadı.

İkili, uygulama üzerinde bir süre mesajlaştı. Bir süre sonra da, yine M. B.’nin iddiasına göre, Y. K., bu kişi ile GSM numarasını paylaştı. İkili, bu kez WhatsApp üzerinden yazışmayı sürdürdü. Bu süreçte, Y. K. bu kişiye cinsel içerikli bazı fotoğraf ve videolarını gönderdi. Y. K., M. B.’den de benzer bir talepte bulundu. İkili arasındaki yazışma trafiğine dair son kayıt ise 2 Temmuz günü saat 00.50.

‘Dosya elimde savcılığa vereceğim’

Bu tarihten 4 gün sonra, M. B. dikkat çeken bir telefon görüşmesinin muhatabı oldu. Arayan kişi kendisini ‘Avukat Ercan Soylu’ olarak tanıttı. Suç duyurusuna göre avukat olduğunu söyleyen bu kişi M. B.’ye “Hakkınızda bir şikâyet var, elime ulaştı, dosyayı savcılığa sevk edeceğim ” dedi. M.B. ise, şikâyetin içeriğinin ne olduğunu öğrenmeye çalıştı.

‘Yazışma ve görüntüler var’ dedi

Bu kişi, M. B.’ye, Y. K. ile yaptığı yazışmalar ve paylaşılan görüntülerden söz etti. Avukat olduğunu söyleyen kişi ile M. B. arasındaki görüşme bir süre sonra tartışmaya dönüştü. İddiaya göre bu kişi, M. B.’ye yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

Ailesinin tüm kişisel bilgilerini attı

Bu kişi kısa süre sonra M. B.’ye dikkat çeken bir dizi mesaj gönderdi. Anılan mesajda M. B.’nin yanı sıra eşi, 4 çocuğu ile kardeşlerinin isim, soy isim, doğum tarihleri, anne baba isimleri ile vatandaşlık numaraları bu mesajda yer aldı.

Sahte savcılık evrağı dahi düzenledi



İkinci bir mesajda da “Tüm aile bireyleriniz ile iletişime geçiyorum” diyen kişi bu kez M. B.’nin yakınlarının telefon numaralarını paylaştı. Bu kişi bir süre sonra, M. B. ile Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nda düzenlenmiş izlenimi verilen bir evrak paylaştı.

‘Ödemeyi yap takipsizlik kararını al’

Sahte olduğu anlaşılan evrakta özetle M. B.’nin, çocuk yaştaki Y. K. ile cinsel içerikli yazışmalar yaptığı 15 yıla kadar hapisle yargılanabileceği ifadesi yer aldı. Sahte savcılık evrağında M. B.’nin 20 bin 406 lira ödemesi halinde hakkında takipsizlik kararı verileceği belirtiliyordu.

Tüm görüşmeleri ailesine gönderdi

M. B. kendisinden talep edilen parayı ödemedi. Kendisini avukat olarak tanıtan kişi ise, bu kez M. B. ile Y. K. arasındaki mahrem içerikli tüm yazışma ve görüntüleri, bu kişinin eşi çocukları ve kardeşlerine mesaj olarak attı.

Dolandırıcılık, tehdit ve şantaja maruz kaldığını söyleyen M. B. suç duyurusunda bulundu.