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Muğla'da 318 bin yavru sazan balığı sulara bırakıldı!

Muğla'da 318 bin yavru sazan balığı sulara bırakıldı!

MUĞLA’nın KÖYCEĞİZ ilçesinde 318 bin yavru sazan balığı suyla buluştu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde Köyceğiz Gölü’ne 260 bin, Köyceğiz Akköprü Barajı’na 56 bin, Balcılar Mahallesi’ne 2 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretimi gerçekleştirilen ve özel araçlarla getirtilen sazan balığı yavruları Köyceğiz Gölü balıkçı gemileri bağlama yerinde suya bırakıldı. Balıklandırma çalışmaları ile akarsularda, barajlarda ve göllerde sürdürülebilirliği sağlamaya destek olunduğu belirtildi. Konuşmalar ile başlayan etkinlik Köyceğiz Gölüne iskeleden çocuklar eşliğinde balık salımı yapılarak devam etti. Ardından tekne ile açıkta da balık salımı yapıldı.

Etkinliğe Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı, Köyceğiz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli, Köyceğiz ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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