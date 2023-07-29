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Gürsel Tekin'den yerel seçimlerle ilgili çok konuşulacak İYİ Parti-HDP çıkışı

Gürsel Tekin'den yerel seçimlerle ilgili çok konuşulacak İYİ Parti-HDP çıkışı

CHP eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yerel seçimlerle ilgili "İstanbul ve Ankara konusunda CHP'nin bir sıkıntısının olmayacağını çok net olarak söyleyebilirim. İYİ Parti olmadan da HDP olmadan da İstanbul ve Ankara'yı kazanabiliriz" dedi.

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CHP eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Haber Global'de katıldığı bir yayında yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tekin "Siyasette matematik önemli ancak hiç tutmamıştır. Tutmuş olsaydı bizim ittifakla yüzde 60 oy almamız gerekiyordu. Onun için önümüzdeki yerel seçimlerde çok rahatlıkla hem İYİ Parti seçmeninde hem de HDP seçmeninde, AK Parti seçmeninde CHP adayları oy alabilir." dedi.

Büyükşehirlerle ilgili Tekin "CHP büyükşehirlerde zaten tek başına girecek. Ama belli yerlerde lokal ittifaklar olabilir. Onun dışında çok büyük ittifakların olacağını zannetmiyorum. Ama İstanbul ve Ankara konusunda CHP'nin bir sıkıntısının olmayacağını çok net olarak söyleyebilirim. İYİ Parti olmadan da HDP olmadan da İstanbul ve Ankara'yı kazanabiliriz." ifadelerini kullandı. 

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