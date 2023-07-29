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Yılın ilk yer fıstığı 125 TL’den alıcı buluyor!

Yılın ilk yer fıstığı 125 TL’den alıcı buluyor!

ANTALYA GAZİPAŞA'da yılın ilk yer fıstığı satışa sunuldu. Yer fıstığının çiğ kilosu 125 TL’den, haşlaması ise 250 TL’den alıcı buluyor.

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Türkiye’nin örtü altı üretim merkezlerinden biri olan Gazipaşa’da, vatandaşlar tarafından bahçelere ekilen yer fıstığının hasadına başlandı. İlçede faaliyet gösteren tüccarlar tarafından Anamur’dan getirtilen yer fıstığı Gazipaşa’da 125 TL’den satışa sunuldu. Yaz aylarında haşlama olarak tüketilen yer fıstığının haşlanmış kilosu ise 250 TL’den satılıyor.

Yılın ilk fıstığı satışa çıktı

Gazipaşa’da yer fıstığı ticareti yapan Muhammet Görgülü, Anamur’dan Gazipaşa’ya getirdiği yer fıstıklarını satışa çıkardı. Yılın ilk yer fıstığının kilosunu 125 TL’den sattığını söyleyen Görgülü, “İlçede fıstık sezonu başladı. Yılın ilk fıstığı artık pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Taze çiğ fıstığın kilosunu 125 liradan satışa çıkardık. Günnercik Yayla Şenliği’nde de satışlarımız olacak. Taze fıstığın haşlanmış kilosunu ise 250 liradan satacağız” dedi.

Öte yandan, Gazipaşa’da fıstık üretiminin artmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde fıstığın kilo fiyatının düşmesi bekleniyor.

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