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Dün gelen zam sonrası motorine yeni zam geliyor! Depoları şimdiden doldurun 29 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

Dün gelen zam sonrası motorine yeni zam geliyor! Depoları şimdiden doldurun 29 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

Resmen zam yağıyor. Araç sahiplerine bir kötü haber daha...Dün gelen zam sonrası motorine bir zam daha bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarını takip etmek imkansız hale geldi.İşte 29 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

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ÖTV artışı sonrası dolar kurundaki hareketlilik ile akaryakıt fiyatlarına yetişilemiyor. Motorine dün gelen zam sonrası yeni bir zam daha geliyor. Yeni zammın salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor. 

NTV'nin haberine göre salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL zam bekleniyor. Benzin fiyatında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

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